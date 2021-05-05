الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فريق التواصل المجتمعي يقدم التوعية الصحية للمواطنين بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة ، أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية  تقدم التوعية الصحية للمواطنين بالغربية، مؤكدا استمرار حملات التوعية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح الدكتور عبد الناصر، أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي بالمحافظه بالتنسيق مع الرقابة الداخلية  وإدارة الثقافة والإعلام السكاني وإدارة العلاقات العامة  لتكثيف حملات التوعية الصحية مضيفا  أن الفرق تجوب مختلف أنحاء المحافظة، حيث تقوم بالمرور على الأسواق العامة، والمواصلات العامة،  والمحال التجارية، وأماكن التجمعات،  لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

وأشار الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخليه بالمديرية، إلى أن التوعية تشمل أيضًا تعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، كما يقوم الفريق بتوعية بأهمية الحفاظ على تلقي الجرعتين (الأولى والثانية) للقاح، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.

وجه الدكتور عبد الناصر، الشكر لجميع فرق التواصل المجتمعي بالمحافظة، لما يبذلونه من جهد في تقديم الخدمات التوعوية للمواطنين والتواصل الفعال معهم ميدانيًا، بما يساهم في رفع الوعي الصحي للمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وخفض معدل الإصابات، مؤكدة على ضرورة استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وناشد" فريق التواصل المجتمعي " المواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة لمستشفيات المحافظة.

فريق التواصل المجتمعي يقدم التوعية الصحية لمواطنين محافظة الغربية وزيرة الصحة تؤكد علي استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي بمحافظة الغربية لنشر الوعي بين المواطنين بالإجراءات الاحترازية

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