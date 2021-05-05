تعيين الدكتورة ناهد فكري عميدا لكلية التمريض جامعة دمياط

أصدر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، القرار التنفيذي الخاص بتعيين الدكتورة ناهد فكري خضر عميدًا لكلية التمريض لمدة 3 سنوات؛ بناءً على قرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن.

وسلّم رئيس جامعة دمياط، الدكتورة ناهد فكري قرار تعيينها عميدًا لكلية التمريض متمنيًا لها المزيد من التوفيق والسداد، ووجه لها جزيل الشكر على ما بذلته من جهود بدأت بتأسيس الكلية وتشغيلها، وتجهيزها بأحدث المعامل والأجهزة.

من جانبها، تعهدت الدكتورة ناهد فكري بمواصلة التطوير والارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والإدارية بكلية التمريض، خاصة وأن المجتمع الدمياطي ينتظر الكثير من كلية التمريض أولى كليات القطاع الطبي بالجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتورة ناهد خضر قد حصلت على درجة الدكتوراه تخصص تمريض الأمومة وأمراض النساء عام 2003، وتدرجت بالعديد من المناصب الإدارية بكلية التمريض بجامعة المنصورة إلى أن تم نقلها لكلية التمريض بجامعة دمياط التي أسهمت في تأسيسها وبدء الدراسة بها العام الجامعي 2019/2020.