الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بوابة مصر الرقمية

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

يبحث العديد من المواطنين عن رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بوابة مصر الرقمية لأن هذا الموقع يوفر لهم العديد من الخدمات بدلا من الذهاب لمقار المصالح الحكومية والتعرض للزحام وخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعرض لكم الدستور في السطور التالية رابط المنصة الموحدة  لخدمات الكهرباء على بوابة مصر الرقمية  وأبرز الخدمات التي تقدم عليها.

خطوات التسجيل على رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بوابة مصر الرقمية  

  • يجدر بالمواطنين تسجيل الدخول عبر الرابط الأتي
  • وبعدها يقوم المواطن الذي يرغب في الحصول علي الخدمة بكتابة اسم شركة الكهرباء التابع لها، ضمن التسع شركات التي توجد في مصر.
  • والخطوة التالية اختيار خدمة العملاء.
  • وأخيرا يتم الضغط على تسجيل القراءة ومتابعة الأرقام المتواجدة على العداد بالكامل.

وبعد معرفة رابط المنصة الموحدة  لخدمات الكهرباء بوابة مصر الرقمية نعرض لكم فيما يلي  أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية 

عن طريقها يمكن تسجيل  قراءة عداد الكهرباء كذلك بالإمكان دفع فواتير استهلاك الكهرباء، وتتيح المنصة الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

وتتيح المنصة تسجيل الخدمات الخاصة بصاحب العداد مثل  تقديم طلب رفع العداد و تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد أو  اسم صاحب العداد وفحص العداد والحصول علي  طلب استبدال العداد بقدرة أكبر وكذلم بالإمكان الحصول علي  طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية والحصول على شهادة بيانات استهلاك .

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وقد سبق وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق المنصة الإلكترونية بعد ظهور أمة فيروس كورونا المستجد منذ العام الماضي في إطار خطة الوزارة للتعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمة بشكل يرضي المواطن.

وبذلك نكون قدمنا لكم جميع المعلومات المتعلقة برابط المنصة الموحدة  لخدمات الكهرباء بوابة مصر الرقمية.

منصة الكهرباء الخدمات التي يقدمها منصة الكهرباء للمواطنين منصة الكهرباء الإلكترونية رابط التسجيل علي منصة الكهرباء عدادات

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