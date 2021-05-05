اجتماعات تنسيقية ومتابعات ميدانية في بني سويف استعداداً للتدريب العملي «صقر»

واصل بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، عقد سلسلة الاجتماعات التنسيقية لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة استعداداً لإجراء مشروع التدريب العملي المشترك (صقر) لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وقطاعات المحافظة التنفيذية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الوضع الحالى لأعمال إعداد وتجهيز المعسكر الدائم للشباب ببني سليمان شرق النيل، والمقرر استخدامه "مكان للإيواء العاجل"، لدعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والاستضافة وتوفير خدمات الرعاية الصحية وتأمينه بالشكل المطلوب بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية.

واستعرض نائب المحافظ مع رؤساء الجهات والقطاعات المشاركة في التدريب خطوات تنفيذ المهام والتكليفات المنوطة بكل قطاع، والتي تم تحديدها خلال الاجتماعات والمتابعات السابقة.

وشملت الخطوات تكليف التموين بالتجهيز لمخبز ميداني وقيام التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن بتوفير عدد من الأسرة التي ستقوم جمعية الهلال الأحمر بإنشائها داخل المعسكر، وعمل الصحة خيام عزل وتوفير جميع مستلزمات الحماية والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وأعمال التعقيم، وتوفير سيارات مياه شرب بمعرفة شركة المياه، وتوفير مولدات الكهرباء، فضلا عن أعمال النظافة والدهانات والتأمين والحراسة.

وأشار حبش إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية بتوفير التيسيرات اللازمة لتحقيق الهدف من مشروع التدريب العملي والذي يتم بشكل دوري لتقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة، وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدي الجهاز التنفيذي في مجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصرالتابعة لها، وصقل مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن واتخاذ القرارات المناسبة.

وكان نائب المحافظ قد تفقد، أمس الثلاثاء، مقر المعسكر الدائم بني سليمان الشرقية مركز بني سويف، والذي يتم تجهيزه "كمعسكر للإيواء العاجل" ضمن فعاليات التدريب العملي "صقر" لمجابهة الأزمات، حيث يتم حاليا تنفيذ الخطوات والإجراءات اللازمة لدعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والاستضافة.

جولة نائب المحافظ

جولة نائب المحافظ

جولة نائب المحافظ