«تزوج 11 مرة».. أبرز المعلومات عن أشرف السعد تزامنا مع عودته لمصر

كتب رجل الأعمال أشرف السعد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا يؤكد فيه عودته إلى مصر خلال ساعات قليلة، بعد غياب عن مصر استمر لأكثر من ربع قرن.

كما نشر "السعد" عبر حسابه على تويتر اليوم، صورة من داخل طائرة عودته إلى مصر، وكتب قائلًا: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غيابا جسديا فقط وبقيت روحي في مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".

ويقيم السعد في بريطانيا بعد أن فر من مصر قبل أكثر من 23 عاما، إثر تحفظ الحكومة على أمواله في إطار نشاطها ضد شركات توظيف الأموال.



ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن السعد في سياق السطور التالية:



-اسمه بالكامل محمد أشرف السيد علي سعد.

- من مواليد 1 يناير، 1954.

- يعرف باسم أشرف السعد.

- رجل أعمال مصري مقيم بلندن.

- فرضت الحكومة المصرية الحراسة على ممتلكاته لمدة 15 عاما.

- كان أحد أعضاء جبهة إنقاذ مصر "ما قبل ثورة 25 يناير" المعارضة لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك لفترة قصيرة قاربت 24 ساعة قبل انسحابه منها.

- عام 2009 صدر حكم بإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته.

- 2009 بدأ السعد يظهر على قناة المستقلة ليتكلم حول مسيرته في توظيف الأموال ولنفي الاتهامات الموجهة له.

- 2012 أصدر كتابًا بعنوان "الصابئة والسعد".

-الكتاب يتحدث عن علاقته بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين في النظام السابق.

- تزوج رجل الأعمال أشرف السعد 11 مرة، وله 9 أبناء من بينهم فتاة توفيت منذ زمن قريب.

- في 18 سبتمبر من العام 2011، توفيت ابنة السعد "سارة" عن 27 عامًا بعد معاناة مع المرض.