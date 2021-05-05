الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طريقة عمل كعك العيد مكتوبة.. وأسعاره في محلات الحلويات

كحك العيد
كحك العيد

طريقة عمل كعك العيد مكتوبة حظيت خلال الساعات القليلة الماضية على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى أصبحت تتصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خاصة في ظل استقبال عيد الفطر المبارك لذلك يستعرض “الدستور” مقادير كعك العيد بالتفصيل وكيفية صنعه وتسويته منزليا لضمان جودة والأمان في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأسعار كعك العيد في محلات الحلويات.


طريقة عمل كعك العيد مكتوبة

 

يلجأ الكثير من ربات البيوت حاليا إلى المنصات الإلكترونية لمعرفة مقادير مخبوزات العيد من الكعك والبسكويت والبيتي فور للبدء في تجهيزها خلال الفترة المقبلة قبل استقبال عيد الفطر المبارك حيث يتم عجن الكعك بطريقة تسخين السمن ووضعه على الدقيق مع التقليب المستمر باستخدام قطعة خشبية نظرا لارتفاع حرارة الخليط حتى يمتزج تماما ثم وضع باقي المكونات عليه و عجنه جيدا ثم تقشه عن طريق الادوات المخصصة الكحك ويمكن عمله محشو بالعجوة أو المكسرات أو الملبن قبل النقش أو وضعه في قلب تشكيل الكحك.

 

مقادير كعك العيد بالتفصيل

 

يمكن لربات البيوت الراغبات في عمل مخبوزات العيد في المنزل في العام نظرا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إتباع المقادير التالية لعمل كيلو كعك و زيادة المقادير وفقا للكمية المراد تصنيعها :-

كيلو دقيق ويمكن مضاعفته حسب الكمية المراد تصنعها

كوبين ونصف سمن لكل كيلو دقيق

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة سكر بودرة و تضاعف وفقا للكمية المراد تصنيعها

كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة سمسم

ربع ملعقة صغيرة ملح

 

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أسعار كعك العيد في محلات الحلويات 2021

 

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طريقة عمل كعك العيد مكتوبة و أسعاره في محلات الحلويات لوضع ميزانية شراء مستلزمات العيد حيث تتراوح أسعار كعك العيد من 110 إلى 170 جنيها فسعر كيلو الكعك السادة 110 جنيها و كيلو الكعك بالعجوة أو بالملبن 120 وسعر كيلو الكحك بالملبن وعين الجمل 140 جنيها و كيلو كعك العيد بالملبن والبندق 160 جنيها و كيلو الكعك بالعجمية وعين الجمل 170 جنيها.

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