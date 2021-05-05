أحمد فؤاد سليم.. فنان بدرجة محارب في دراما رمضان

مدرس تاريخ وراء عشقه للتمثيل

«فنان بدرجة محارب»، أكثر جملة ملائمة للفنان أحمد فؤاد سليم الدارس للتمثيل في معهد السينما، رغم فشله مرتين في اختبارات القبول، كما أنه شارك في حرب الاستنزاف بسلاح الدفاع الجوي، ليكون فنانًا ومحاربًا.

أحب التمثيل من مدرس التاريخ

علاقة أحمد فؤاد سليم بالفن بدأت من مدرس التاريخ في طفولته حيث أحب الفن منه بسبب تجسيده للشخصيات التاريخية بملابسه وإكسسوراته أمامهم لاستيعابها، وأول عمل فني شارك فيه كان بمسرح المدرسة، وكانت بداية فؤاد سليم الحقيقية 1989 عندما شارك في مسرحية “الصعايدة وصلوا” الذي كانت أفضل بداية له.

قدمه يوسف شاهين جماهيريًا في (المصير)

شارك أحمد فؤاد سليم في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية الذي صنعت اسمه ونجوميته إلي أن، كما شارك مع المخرج الراحل يوسف شاهين في فيلم "المصير" الذي يعد نقله فنية له، اشتهر بتقديم أدوار رجال الشرطة والجيش والأب الحنون والقاسي فهو يركز دائمًا علي اختيار الأدوار الذي تضيف لمسيرته الفنية ولا يفضل الظهور من اجل التواجد فقط.

أعماله في رمضان

وفي الماراثون الرمضاني الجاري يشارك فؤاد سليم بعملين دفعة واحدة، لكن كل منهما مختلف عن الآخر، فالأول مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يقدم فيه شخصية "فاروق السوهاجي" الذي برع في تقديم شخصية رجل المخابرات بشكل متميز، كما يقدم شخصية رجل الأعمال صاحب النفوذ في مسلسل "الطاووس" الذي يتورط نجله في جريمة اغتصاب ويؤدي الشخصية بشكل متميز.

أعماله المقبلة

يشار إلي أن أحمد فؤاد سليم يشارك في 3 أعمال سينمائية لم تعرض حتي الآن، وهى "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا، و"أهل الكهف" مع الفنان خالد النبوي وعدد كبير من الفنانين المميزين، وفيلم “شر الحليم” بطولة أحمد العوضي، كما أنه قدم مؤخرًا علي المسرح القومي بالعتبة مسرحية “الوصية” الذي تناولت قصة استهشاد محمد المعتز رشاد وحقق نجاحًا كبيرًا وكانت من إخراج خالد جلال وشارك فيها كل من الفنانين محمود حافظ وميدو عادل والفنانة القدير سميرة عبدالعزيز بجانب عدد من الفنانين الشباب.