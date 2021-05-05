تراجع سوق الأسهم السعودية بضغط من خسائر للبتروكيماويات والبنوك

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على تراجع اليوم الأربعاء بضغط من خسائر لقطاعي البتروكيماويات والبنوك، بينما تفوق المؤشر الكويتي على باقي أسواق الخليج.

وتراجع المؤشر القياسي للأسهم السعودية نحو 0.7 بالمئة مع هبوط سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.2 بالمئة.

وانخفض سهم السعودية للكهرباء 3.6 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها سجلت خسائر صافية عائدة للأسهم العادية للربع الأول بلغت 200 مليون ريال (53.33 مليون دولار).

وتراجع سهم شركة الاتصالات السعودية 1.1 بالمئة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 1.1 بالمئة مدفوعا بصعود لسهم أجيليتي للمخازن العمومية بلغ 11.6 بالمئة وهو ثالث يوم على التوالي يحقق فيه سهم الشركة مكاسب.

وحقق سهم أجيليتي مكاسب تزيد على 40 بالمئة منذ الثلاثاء الأسبوع الماضي بعد أن وافقت على بيع قسم الخدمات اللوجستية إلى دي.إس.في بانالبينا في صفقة تشمل كامل الأسهم بقيمة 4.1 مليار دولار.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.5 بالمئة وسهم أرامكس 0.9 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إنه متفائل للغاية إزاء عودة الزائرين سواء للترفيه أو للأعمال إلى الإمارة العام الحالي لكنه أضاف أن الجائحة تجعل من الصعب توقع الأعداد.

وتبقي دبي، وهي مركز للتجارة والسياحة في المنطقة، حدودها مفتوحة منذ أن أعادت فتحها في يوليو، واستقبلت 1.26 مليون زائر في الربع الأول من العام الحالي في حين أن عدد الزائرين في العام الماضي هبط 67 بالمئة إلى 5.5 مليون.

واستقر مؤشر أبوظبي مع تراجع سهم اتصالات الإماراتية 0.5 بالمئة بينما ارتفع سهم الدار العقارية 0.6 بالمئة.

وقفز سهم الواحة كابيتال 4.3 بالمئة بعدما أعلنت عن تحقيق أرباح 111 مليون درهم (30.22 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع خسارة 294 مليون درهم قبل عام.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي على ارتفاع 0.5 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج، 2.1 بالمئة.