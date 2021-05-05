بلوك خدمات إمبابة مهدد بالانهيار.. والأهالي : «محدش بيرد علينا ليه؟» (صور)

تصدعات وشروخ، أسقف آيلة للسقوط تسرب منها مياه الصرف الصحي والمجاري والتي تسبب في ضعفها أكثر، هكذا هو حال بلوك الخدمات بأرض عزيز عزت بمنطقة إمبابة بالجيزة.

استغاث العديد من أهالي منطقة إمبابة من بلوك الخدمات الموجودة بأرض عزيز عزت الآيل للسقوط في أي وقت، ما يعرض حياة المواطنين للخطر خلال تواجدهم بالمكان، خاصة أنها جهة حكومية يتردد عليها العديد من الأشخاص يوميًا لقضاء مصالحهم.

يقول حسن أكرم، أحد سكان المنطقة إن بلوك الخدمات الحكومية مهدد بالسقوط وبه العديد من التصدعات منذ فترة كبيرة واستغاث الأهالي مرارًا وتكرارًا بالجهات المسؤولة لسرعة التحرك وإنقاذ الموقف، لكن دون جدوى.

وتابع أن مياه الصرف أصبحت تتساقط من الأسقف وتسببت في تصدع الجدران بشكل ظاهر وواضح خاصة في دورات المياه الموجودة في بلوك الخدمات.

وأوضح عيسى أحد المجاورين لبلوك خدمات إمبابة أن المواطنين والأهالي أصبحوا في انتظار سقوط البلوك في أي وقت والمؤكد أنه سيؤدي بحياة العديد من المواطنين، خاصة مع تساقط المياه من جوانب المبني، ما يؤكد حتمية سقوطه قريبًا.

واستكمل حديثه بأن مياه الصرف الصحي التي أصبحت تملأ المكان ستؤثر على المباني المجاورة، خاصة أنها مياه مجاري وصرف توجد أسفل الأرض وداخل الجدران والأسقف وهى أول من تتأثر بتلك المياه والسبب الاساسي لانهيار البلوك بالكامل.

أضاف أحد المواطنين المجاورين أن يوجد بجوار البلوك مكتب بريد وسنترال وإسعاف وغيرها من الجهات التي يلجأ إليها المواطنين بإعداد كثيفة يوميًا، لافتًا إلى أن مياه الصرف والمجاري أغرقت دورات المياه الموجودة بالمبني، مطالبًا المسؤولين والجهات المعنية بسرعة التدخل وإنقاذ الموقف وحل الأزمة سريعًا؛ حرصًا على سلامة المواطنين وسكان وأهالي المنطقة قبل سقوط السقف بالكامل ومن بعده المبني.

بلوك خدمات إمبابة مهدد بالانهيار

بلوك خدمات إمبابة مهدد بالانهيار

بلوك خدمات إمبابة مهدد بالانهيار

بلوك خدمات إمبابة مهدد بالانهيار

بلوك خدمات إمبابة مهدد بالانهيار

بلوك خدمات إمبابة مهدد بالانهيار

بلوك خدمات إمبابة مهدد بالانهيار

بلوك خدمات إمبابة مهدد بالانهيار

بلوك خدمات إمبابة مهدد بالانهيار