الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

51 مليون جنيه.. «تضامن النواب» توافق على موازنة «القومي للطفولة والأمومة»

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة التضامن و الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء علي مشروع موازنة المجلس القومي للأمومة والطفولة خلال العام المالي الجديد 2021/2022 بإجمالي 51 مليون جنيه مقابل 46.3 مليون جنية خلال العام المالي الجاري 2020/2021، وذلك بزيادة قدرها 4.7 مليون جنيه. 

يأتي ذلك بعد تأييد اللجنة البرلمانية لدور المجلس القومي، حيث أكد النائب طلعت عبد القوي عضو اللجنة، الأهمية الكبرى للمجلس والذي كان له انجازات محترمة الفترة الماضية فى مقدمتها الحملة الكبيرة مع المجلس القومي للمرأة للقضاء علي ظاهرة ختان الاناث، وهو أمر يحسب للمجلسين، وكُلل ذلك بخروج التعديل التشريعي لتغليظ عقوبة الختان من مجلس النواب.

وشدد عبد القوي علي أهمية خط نجدة الطفل، وانتشار فروع المجلس في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية، متسائلا عما إذا كانت مخصصات الـ27 التي وجهت وزيرة الصحة، الأمر الذي علق عليه الممثل المالي للمجلس القومي بتأكيده أن مشروع الموازنة قد تم إعداده قبل صدور قرار الوزيرة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفوله، إنه تم اتخاذ حل مؤقت ووجهت وزيرة الصحة بأن تكون هذه الفروع في مديريات الصحة بالمحافظات.  

وكانت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، في وقت سابق من إجتماع اللجنة قد أكدت إن المجلس يعمل علي شقين يتمثلان في تحسين الخدمات القائمة بالفعل ومنها خط نجدة الطفل والتوسع في خدمات جديدة، بالإضافة إلي مشروع "تنمية الأسرة" المنتظر اعتماده قريبا من قبل القيادة السياسية، بحيث يعمل المركز خلاله علي شق تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل.

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