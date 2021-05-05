الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد عرضها في الاختيار 2.. تفاصيل 15 عملية إرهابية للإخوان

الاختيار 2
الاختيار 2

تناولت الحلقة 22، من مسلسل "الاختيار 2"، تعليمات الجماعة الإرهابية لعناصرها بالتخطيط لإحياء العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد من خلال تشكيل تنظيم مسلح وتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء.

ويعرض “الدستور” في هذا التقرير الوقائع التي ارتكبتها العناصر الإرهابية:

-وتبين من التحريات اضطلاع العناصر القيادية الهاربة خارج البلاد سالفي الذكر بتكليف العناصر القيادية داخلها بعقد العديد من اللقاءات التنظيمية للاتفاق والتخطيط لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية منها. 

1- اغتيال الرائد محمود عبد الحميد صادق

2- محاولة اغتيال الشيخ علي جمعة – مفتي الجمهورية السابق

3- اغتيال الخفير النظامي فرح محمد إبراهيم بدر

4- محاولة اغتيال عريف شرطة تامر خضر أحمد خضر

5- محاولة اغتيال عريف سري  سالم جمعة مصطفي 

6- التعدي علي كمين العجيزي - محافظة المنوفية

7- اغتيال أمين الشرطة صلاح عبد العال

 8- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان – النائب العام المساعد

 9- تفجير عبوة مفرقعة أمام نادي الشرطة بدمياط 

 10- اغتيال أمين الشرطة جمال أحمد حسن الديب

11- تفجير عبوة مفرقعة بجوار التمركز الأمني أمام مسجد السلام

12- قتل أمين الشرطة يحيى عبد الستار 

13- محاولة اغتيال الرائد محمود عبد العليم

14- استهداف سيارة السيد المستشار أحمد أبوالفتوح بسيارة مفخخة بمنطقة عمارات التوفيقية – مدينة نصر

 15- قتل العميد عادل رجائي أمام مسكنه بمدينة العبور.

قتل العميد عادل رجائي نادي الشرطة بدمياط كمين العجيزي

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