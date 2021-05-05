رؤيا رفيق حسن: موقف وزيرة الهجرة سيظل محفورا في ذاكرتي

بعد أن استقبلتها «مكرم»

أعربت الفتاة المصرية "رؤيا رفيق حسن" صاحبة واقعة التوقيف لدواع أمنية داخل مطار الدوحة، عن شكرها للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على تدخلها السريع لحل أزمة توقيفها الأمني بمطار الدوحة قبل عودتها لمطار القاهرة بسبب ادعاء عدم توثيق تحليل الـ pcr الخاص بها، والذي تبين في النهاية عكس ذلك وتم إثبات صحته، نتيجة لتدخل وزارة الهجرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجر وشؤون المصريين بالخارج مع المصرية "رؤيا رفيق حسن" صاحبة واقعة التوقيف لدواع أمنية داخل مطار الدوحة بدولة قطر.

وقالت “حسن” إنها لم تكن تتصور أن مسئولا رفيعا في الدولة المصرية على درجة وزير يتحرك في وقت متأخر بعد علمه أن فتاة مصرية تتعرض لتوقيف أمني في أحد المطارات، ويتواصل معها بشكل شخصي ليتدخل حتى يتم حل الأزمة بشكل سريع، وهذا ما حدث من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مضيفة أن هذا الموقف سيظل محفورا في ذاكرتها، لما تشعر به من فخر كونها مواطنة مصرية بالخارج.

وأكدت أنها ستعمل على التحدث ونشر تلك التجربة المهمة، كما تمثل دافعا لها للتعرف على ما يحدث من تطور في مصر خلال تلك الفترة، ونشر تلك الصورة الصحيحة عن بلدها بالخارج.

وكان قد تم توقيف "رؤيا رفيق حسن" لدواع أمنية داخل مطار الدوحة بدولة قطر، أثناء نزولها ترانزيت هناك قبل وصولها لمصر لتلقي فترة تدريبها؛ حيث جاءت من فرنسا خصيصا لذلك، على خلفية ادعاء أن تحليل الـ pcr الخاص بها كان غير موثق، وقد تبين في النهاية عكس ذلك وتم إثبات صحته، وذلك بعد تدخل سريع من وزارتي الهجرة والطيران المدني لإنهاء الموقف.

وعقب انتهاء الأزمة، وجهت أسرة الفتاة المصرية "رؤيا رفيق حسن"، عميق الشكر والامتنان للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على استجابتها السريعة وتدخلها الفوري لإنهاء أزمة ابنتهم، مؤكدين أن الدولة المصرية الحديثة تثبت أنها أول الداعمين والمساندين لأبنائها بالخارج، وذلك تمثل في التحرك السريع للوقوف بجانب أي من المصريين بالخارج قد يتعرض لمشكلة أو أزمة ما، ويعكس ذلك رؤية القيادة السياسية التي تنطلق من إيمانها بأن المصريين بالداخل والخارج على نفس القدر من الاهتمام.