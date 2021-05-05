قبول مجلة «بني سويف للعلوم» في قاعدة بيانات سكوبس وكلاريفت

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، قبول مجلة جامعة بنى سويف للعلوم الأساسية والتطبيقية (bjbas: Beni-Suef journal of basic and applied sciences فى فهرسي قاعدة بيانات كل من سكوبس scopus والذي تم فى مارس 2021 وتم قبولها اليوم فى فهرس CLARIVATE Emerging source citation index ESCl.

وتعتبر فهرسة المجلة خطوة أولى وهامة ومحورية فى اتجاه حساب معامل تأثير لها.

وأشار إلى أن المجلة لها تاريخ مشرف، بدخولها في أكبر قواعد بيانات عالمية حيث بدأت على دار نشر ELSEVIER من 2015 حتى 2017 ثم تم نقلها للناشر Springer nature منذ أول عام 2018 حتى الآن، كما تم قبول المجلة على كل من:

BIOSIS Previews

Biological Abstracts

Zoological Record

يذكر أن رئيس تحرير المجلة هو الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، ومدير التحرير هو الدكتور أسامة محمد احمد، وتضم هيئة التحرير لفيف من علماء جامعة بنى سويف فى التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى عدد من العلماء المرموقين من دول متعددة.



ويتوجه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وجميع النواب بالشكر والتقدير لهيئة التحرير الموقرة، ويدعو الباحثين من جميع دول العالم للنشر فى المجلة.

ووافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على مقترح كلية التربية بالمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في مجالات محو الأمية وتوعية المجتمع المحلي بالشراكة مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد الدكتور منصور أنه سيتم عقد ندوة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال شهر رمضان الكريم، وستقوم إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإلقاء الندوة في مجالات محو الأمية وتوعية المجتمع المحلي وذلك انطلاقاً من مبدأ تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأكثر فقرأ.