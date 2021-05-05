بدء التسجيل للمقررات الاختيارية إلكترونيًا بـ«زراعة طنطا»

أعلنت كلية الزراعة بجامعة طنطا، اليوم الأربعاء، بدء التسجيل للمقررات الاختيارية إلكترونيًا لطلاب المستويات الثالث والرابع، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tdb.tanta.edu.eg/ors_agri/auth/login.aspx.

وشدد عميد الكلية، على أن يقوم الطالب بإتباع الإرشادات التالية، الدخول على الرابط واختيار طالب أو طالبة، وكتابة الرقم القومي، وكلمة المرور : ١٢٣، ويقوم الطالب بالاختيار من واقع الكشوف المعلنة من قبل إدارة شئون الطلاب بالكلية، وأوضحت الكلية، أن للطالب فرصة واحدة للاختيار من المقررات الإلكترونية.



وعلى جانب آخر، أعلنت جامعة طنطا، عن فتحها اليوم الأربعاء، باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق، للأساتذة العاملين بالكلية، وذلك حتى الأربعاء 19 مايو الجاري.

وقال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، إنه وفقًا للجدول الزمني للترشيح، تم تخصيص يوم الأحد 23 مايو لمراجعة الملفات، وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون من يوم الإثنين 24 مايو وحتى الأربعاء 26 مايو، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 30 مايو، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء 1 يونيو المقبل.





وأشار "زكى"، إلى أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب، أن يكون المتقدم أستاذا عاملًا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه، أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح، وطيلة مدة توليه المنصب.

وعلى جانب آخر، ‏ترأس الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، أمس الثلاثاء، لجان تقييم المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام إدارية بالمراكز الرئيسية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والمقرر انتهائها السبت المقبل.

شملت المقابلات المتقدمين لمراكز ووحدات المعمل المركزي، ومركز ضمان الجودة، وحدة تحليل الشكاوي، وحدة تقييم الأداء الوظيفي، ووحدة شبكة المعلومات، ومركز صيانة الاجهزة العلمية والطبية.