الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تستقبل فتاة مصرية بعد حل أزمة توقيفها بمطار الدوحة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

استقبلت اليوم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الفتاة المصرية "رؤيا رفيق حسن" صاحبة واقعة التوقيف لدواع أمنية داخل مطار الدوحة بدولة قطر، أثناء نزولها ترانزيت هناك قبل وصولها لمصر لتلقي فترة تدريبها؛ حيث جاءت من فرنسا خصيصا لذلك، على خلفية ادعاء أن تحليل الـ pcr الخاص بها كان غير موثق، وقد تبين في النهاية عكس ذلك وتم إثبات صحته، وذلك بعد تدخل سريع من وزارتي الهجرة والطيران المدني لإنهاء الموقف.


من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالفتاة المصرية "رؤيا رفيق حسن" وصديقتها المغربية المرافقة لها خلال تواجدهما بمصر لتلقي فترة تدريبهما، وقالت وزيرة الهجرة في بداية حديثها إن الدولة المصرية لا تتوانى عن التحرك السريع تجاه حل أية مشكلة أو أزمة قد يتعرض لها المواطن المصري بالخارج، وهو ما تجسد في تعاون وتنسيق وزارتي الهجرة والطيران المدني لحل تلك الأزمة في أسرع وقت، حتى تتمكن الفتاة المصرية من العودة لوطنها مصر.


وأكدت وزيرة الهجرة خلال حديثها على اهتمام القيادة السياسية المصرية بالأجيال المصرية الجديدة بالخارج، وضرورة ربط هذه الشريحة بوطنهم الأم مصر، من خلال فتح قنوات اتصال مستمر معهم، والاستماع لكافة أفكارهم ورؤاهم، والتباحث حولها مهما كانت تلك الأفكار، مشيرة أن الشاب المصري بالخارج يستطيع العمل على الترويج للصورة الصحيحة لمصر خارجيا، والتحدث عن ما تشهده بلده من تطور وحداثة في كافة المجالات.

 

وطلبت السفيرة نبيلة مكرم من الفتاة المصرية "رؤيا رفيق حسن" التسجيل بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE،  كي تتمكن من المشاركة في فعاليات المركز، ودعوة أصدقائها المصريين بفرنسا للتسجيل بالمركز؛حيث يعد فرصة مهمة تلتقى فيها بشباب الدارسين المصريين بالخارج.

 

كما طلبت وزيرة الهجرة من "رؤيا رفيق حسن" تسجيل فيديو باللغة الفرنسية، تستعرض فيه تجربتها الخاصة، وما تعرضت له من "توقيف لدواع  أمنية"، واستجابة وتدخل الدولة المصرية السريع ممثلة في وزارة الهجرة لإنهاء أزمتها في أسرع وقت، والوقوف بجانبها حتى تصل لأرض مصر.

وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج رؤيا رفيق حسن مطار الدوحة قطر

الأكثر قراءة

رسميا.. إجازة عيد الفطر 5 أيام

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

السيسي للمبعوث الأمريكي: «سد النهضة» قضية وجودية لمصر.. ولن نقبل بالإضرار بمصالحنا

رئيس الوزراء: مصر ستحصل على 5 ملايين جرعة لقاح كورونا مايو الجاري

برلماني يحذر من «أخطر 4 بؤر كورونا» في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

ياسمين الخطيب

«أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

محمد الباز

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

عقب فشله.. منافسا نتنياهو يسعيان لتشكيل حكومة جديدة

فلسطين: إسرائيل تمارس «تطهيرا عرقيا» في حي الشيخ جراح

اليوم.. الرئيس الإسرائيلي يبحث عن مرشح آخر لتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو