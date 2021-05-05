تفاصيل إحالة عصابة الشرطة المزيفة بالتجمع للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، بالإحالة 4 أشخاص في واقعة اتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبالغ مالية من طالب وطالبة بالجامعة الأمريكية بنطاق منطقة التجمع الأول، للمحاكمة العاجلة.

وتضمن أمر الإحالة عددا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين إلي المحاكمة، حيث إن البداية كانت بتلقى قسم التجمع الأول، بلاغا من طالبة وطالب بالجامعة يفيد بسرقتهم والتعدي عليهم من أشخاص، وبتكثيف الجهود الأمنية، تم القبض على "أ. م. ٱ" 23 سنة، مشرف أمن، و"م. ع. م" 38 سنة، مشرف أمن، وبحوزته طبنجة صوت وعدد ثلاث طلقات، و"ح. ز. ح" 44 سنة، و"أ. ر. إ" 26 سنة، سائق.

وبمواجهتهم أقروا أن السيارة ملك المتهم الأخير وهي السيارة التي تقوم بتوصيل الأمن الإداري بـ "الكمباوند" إلى السكن الخاص بالموظفين، وتم ضبط مبلغ مالي 500 جنيه، وكذلك سيارة ميكروباص، وتم ضبط المتهمين والمضبوطات.

وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قرراها السابق



وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة مصر القديمة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بقيادة المقدم شادي الشاهد رئيس المباحث والرائد أحمد مصلح معاون المباحث لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية أو تراخيص" وسيرهما عكس الاتجاه، وعُثر بحوزتهما على (4 هواتف محمولة "مجهولى المصدر"- كمية من مخدر الأستروكس- مبلغ مالى- سلاح أبيض "سنجة") وبالكشف على الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

بمواجهتهما أمام العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد استخدامها فى ارتكاب وقائع السرقة وترويج المواد المخدرة على عملائهم.

وبتكثيف الجهود تم التوصل لأحد مالكى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعائها ومالك الدراجة تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.