ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم
تداولت أرصفة ميناء دمياط اليوم الأربعاء 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على مدار اليوم.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7851 طن تشمل : 800 طن يوريا و 1933 طن رمل و 5118 طن فوسفات .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22634 طن تشمل : 6600 طن خردة و 3453 طن حديد و 1103 طن خشب زان و 478 طن ابلاكاش و 11000 طن ذرة .
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 654 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و قرنبيط و جزر و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و برسيم ) و فواكه ( برتقال و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و انجلترا و امريكا و سلوفينيا و انجلترا و المانيا و الهند .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1979 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 155616 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 85141 طنا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1255 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3665 شاحنة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 155616 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 85141 طنا .
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 654 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و قرنبيط و جزر و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و برسيم ) و فواكه ( برتقال و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و انجلترا و امريكا و سلوفينيا و انجلترا و المانيا و الهند من ارصفة ميناء دمياط.