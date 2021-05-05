محافظ دمياط تجري قرعة علنية لتسكين سوق رأس البر

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم إجراء قرعة علنية لتسكين البائعين ممن ينطبق عليهم الشروط بالوحدات التجارية بسوق ٥١ الحضارى بمدينة رأس البر، إذ تم إجراؤها من خلال اللجنة المُشكلة برئاسة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وبعضوية اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وأ. محمد عجم مدير إدارة المتابعة و التفتيش المالى والإدارى بالديوان العام ، منوهة الى أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لكبار السن ومتحدى الإعاقة .

وأوضحت "محافظ دمياط" أنه من المقرر افتتاح سوق ٥١ الحضارى ضمن مشروعات عيد دمياط القومى ، مؤكدة أنه تم إنشاء سوق متكامل يضم كافة المرافق بإجمالى ٢٦ وحدة ومقر إدارى ودورات مياه وذلك بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها ٤ مليون جنيه، كما أضافت ان المشروع يأتى ضمن خطة التنسيق الحضارى و رؤية المحافظة بتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.

وأوضحت "محافظ دمياط" أنه من المقرر افتتاح سوق ٥١ الحضارى ضمن مشروعات عيد دمياط القومى ، مؤكدة أنه تم إنشاء سوق متكامل يضم كافة المرافق بإجمالى ٢٦ وحدة ومقر إدارى ودورات مياه وذلك بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها ٤ مليون جنيه، كما أضافت ان المشروع يأتى ضمن خطة التنسيق الحضارى و رؤية المحافظة بتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.

تم إجراء القرعة العلنية من خلال اللجنة المُشكلة برئاسة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وبعضوية اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وأ. محمد عجم مدير إدارة المتابعة و التفتيش المالى والإدارى بالديوان العام ، منوهة الى أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لكبار السن ومتحدى الإعاقة في دمياط.