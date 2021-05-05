مكتب الإحصاء البريطاني: انخفاض وفيات كورونا بإنجلترا وويلز

انخفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" بمعظم المناطق الإنجليزية، حيث تم تسجيل نحو 260 وفاة في إنجلترا وويلز خلال الأسبوع المنتهي في 23 أبريل الماضي بسبب المرض.



وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء - إن الرقم يمثل نسبة أقل بـ28 بالمائة - أو بـ102 وفاة - عن الأسبوع الذي قبله، كما يمثل أقل رقم تم تسجيله منذ الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر الماضي.



كما يعادل رقم الوفيات واحدً من كل 38 - أو نسبة 2.6 بالمائة - إجمالي وفيات إنجلترا وويلز خلال الأسبوع المنتهي في 23 من أبريل الماضي حيث بلغت 9 آلاف و941 وفاة، أي أقل بـ 497 من الأسبوع الذي قبله.



وانخفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في كل منطقة إنجليزية، ما عدا منطقتي /يوركشاير/، و/هامبرسايد/، حيث زادت بهما، كذلك شرق إنجلترا الذي ظل عدد الحالات به كما هو.



كما سجلت مقاطعة ويلز أيضًا نفس عدد الوفيات الذي سُجل خلال الأسبوع الذي قبله.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 025 ألفًا و 425 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 242 ألف و 644 حالة، و سجلت حالات التعافي 132 مليونًا و 518 ألفًا و 147 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.