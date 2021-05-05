الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الخميس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء وجنوب البلاد، حارعلى السواحل الشمالية، وأن يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرالمتوسط بين خفيفة ومعتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى:

القاهرة 38 20

الاسكندرية 31 19

وادى النطرون 35 22

طنطا 37 21

شبين الكوم 38 22

دمنهور 35 21

بلطيم 32 21

مطروح 29 19

السلوم 30 19

سيوة 40 23

بورسعيد 29 20

دمياط 30 20

الزقازيق 38 21

المنصورة 37 21

الاسماعيلية 38 21

السويس 38 22

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 38 22

نخل 36 17

نويبع 37 26

طابا 36 23

كاترين 32 17

الطور 36 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 37 25

الفيوم 39 23

بنى سويف 39 23

المنيا 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 42 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

ادفو 43 27

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 43 26

شلاتين 38 25

ابو رماد 37 26

حلايب 35 25

رأس حدربة 34 24





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 41 28

المدينة 40 26

الرياض 39 24

المنامة 36 27

ابوظبى 35 26

الدوحة 37 27

الكويت 42 24

دمشق 32 15

بيروت 25 22

عمان 31 18

القدس 25 15

غزة 28 18

بغداد 40 22

مسقط 33 31

صنعاء 24 14

الخرطوم 39 29

طرابلس 24 18

تونس 20 17

الجزائر 18 14

الرباط 24 13