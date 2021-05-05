الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«إقامة صلاة العيد».. أبرز رسائل «مدبولي» من مؤتمر اليوم

إقامة صلاة العيد
إقامة صلاة العيد

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى أن يعيده على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، عقب اجتماع لجنة إدارة مواجهة أزمة كورونا.


ويرصد "الدستور" أبرز قرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في سياق السطور التالية:-

 

_ اعتبارًا من الغد ولمدة أسبوعين مواعيد الغلق من 9 مساءً.

_ حظر كامل لأي اجتماعات أو تجمعات احتفالات فنية خلال أسبوعين

_ أجازة عيد الفطر اعتباراً من الأربعاء حتى الأحد (5 أيام)

_ غلق كامل للشواطيء العامة والحدائق خلال الأعياد

_ يسمح بصلاة العيد في المساجد الكبرى وبكامل الإجراءات الاحترازية

- نمتلك فائضًا مطمئنًا من الأسرة بكل مستشفيات الجمهورية

- مصر تحاول مساعدة الدول التي تشهد ارتفاعًا في أعداد إصابات كورونا

- مصر ستحصل على 5 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال مايو الجارى

- 35 % من الآسرة وأجهزة التنافس الصناعي ما زالت متاحة لمواجهة كورونا

- مصر اجتازت الموجتين الأولى والثانية من فيروس كورونا

- توفير الأكسجين الطبي بكميات كبيرة لمواجهة أية إجراءات استثنائية

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجدداً لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

 

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعباً، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعباً، نظراً للموجة الحادة لجائحة  كورونا التي تتعرض لها الهند حالياً.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعاً في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.

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