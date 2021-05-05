مصرع شخص وإصابة 4 فى حادثين بالشرقية

لقى عامل مصرعه فيما أصيب 3 آخرون، فى حادث تصادم وقع بالطريق الإقليمى دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "أحمد م" 35 سنة، مقيم ميت جابر، “جثة هامدة”، وكل من "أحمد ح ا" 34 عاما مقيم بيشة عامر، و"محمد ر ص" 26 عاما مقيم بيشة عامر، و"سعدون م ع" 35 عاما مقيم منيا القمح، مصابين بإصابات متنوعة.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع ميكروباص الطريق الإقليمى أمام قرية تل روزن دائرة بلبيس.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن.

وفى سياق متصل، شهد طريق "بلبيس القاهرة" الصحراوي، بنطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، انقلاب سيارة نقل ثقيل واشتعال النيران بها على قارعة الطريق، ما تسبب في إصابة قائد السيارة ومرافق له بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل ثقيل واشتعال النيران فيها بطريق "بلبيس القاهرة" الصحراوي.

وتبين من التحريات الأولية، اشتعال السيارة فور انقلابها، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على النيران وإخمادها.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومرافق له بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، فيما جرى نقلهما إلى مستشفى "بلبيس" المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.