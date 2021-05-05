الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

770 إصابة بكورونا في عمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالسلطنة 198 ألفا و572 حالة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء- أن 1372 حالة قد تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 180 ألفا و547 حالة بنسبة تصل إلى 91%، بالإضافة لتسجيل 9 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات 2070 حالة، بنسبة 1.0%.


كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و025 ألفًا و425 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و242 ألفا و644 حالة، وسجلت حالات التعافي 132 مليونًا و518 ألفًا و147 حالة.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا
وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 


ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.


وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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