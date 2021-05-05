السعودية: 12 وفاة و1016 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية 1016 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 422 ألفا و316 حالة، والوفيات إلى 7018 حالة، منوهة إلى شفاء 900 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 405 آلاف و607 حالات.

وأكدت أن أخذ اللقاح يُسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركزًا منتشرًا في مختلف مناطق المملكة.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و025 ألفًا و425 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و242 ألفًا و644 حالة، وسجلت حالات التعافي 132 مليونًا و518 ألفًا و147 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا بمعدل وسطي هو خمسة أيام.