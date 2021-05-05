كوريا الجنوبية: إعفاء الحاصلين على لقاح كورونا من الحجر الصحي الذاتي

قررت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد من الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم، عند وصولهم إلى البلاد من الخارج أو عند مخالطة المرضى بالفيروس.



ووفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية، أكدت السلطات أنهم سيظلون ملزمين بالخضوع لاختبارات كوفيد- 19، بشرط ألا تظهر عليهم أعراض المرض ليتم إعفاؤهم من العزل الذاتي الإلزامي.



وسيتم أيضا إعفاء الأشخاص الحاصلين على التطعيم من الحجر الصحي الإلزامي، حتى لو كانوا على مخالطة وثيقة لمرضى كوفيد- 19، وحتى 21 أبريل الماضي تم تطعيم حوالي 65 ألفا و97 شخصا بالكامل في كوريا الجنوبية، بنظام الجرعتين بكل من لقاحي أسترازينيكا وفايزر.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و025 ألفًا و425 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و242 ألفا و644 حالة، وسجلت حالات التعافي 132 مليونًا و518 ألفًا و147 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.