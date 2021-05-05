الحكومة تقرر غلق المحلات والمطاعم من التاسعة مساء.. وصلاة العيد «بلا أطفال»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قرررت حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات خلال عيد الفطر المبارك، وإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال.

وأوضح أن اللجنة قررت اعتبارًا من الغد ولمدة أسبوعين (حتى 21 مايو) غلق المحلات والمولات والكافيهات والسينما والمسارح في الساعة الـ9 مساء، مع السماح باستمرار خدمة الديليفري.

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجددًا لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعبًا، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعبًا، نظرًا للموجة الحادة لجائحة كورونا التي تتعرض لها الهند حاليًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعًا في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.