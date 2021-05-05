جامعة الفيوم تنظم دورة تدريبية للتعامل الجيد مع حالات كورونا

شهد أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، فعاليات دورة الإسعافات الأولية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ويحاضر خلالها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التمريض.

بحضور محمد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وذلك اليوم الأربعاء، بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وأكد أحمد جابر شديد على أهمية الدورة التدريبية للإسعافات الأولية لطلاب وطالبات جامعة الفيوم والتي تتيح التعامل الجيد والصحيح مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الذي بات ينتشر في الوقت الراهن أسرع من ذي قبل، مقدمًا تحية إعزاز وتقدير لكافة الأطقم الطبية والتي يقع على عاتقها العبء الأكبر في مواجهة فيروس كورونا.

كما وجه الطلاب بضرورة الالتحاق بدورات الاسعافات الاولية والتي ستقوم جامعة الفيوم على تنظيمها أسبوعيا للتعرف على القواعد الطبية الأساسية للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة.

تناولت دورة الإسعافات الأولية طرق التعامل مع الحالات الطارئة لحالات الاختناق والغرق والحرق والإغماء وكذلك أهم الأدوات المستخدمة في التدخل السريع لإجراء الإسعافات الأولية للإصابات المختلفة.

كما قام أحمد جابر شديد بتفقد التدريب العملي على الاسعافات الاولية التي تم مناقشتها خلال الدورة.

وكان انعقد مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم (185) برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، وبعضوية جلال مصطفى سعيد وزير النقل الأسبق، ورئيس جامعة الفيوم الأسبق، و سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، و عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس جامعة الفيوم الأسبق، و خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس الموقر، بالمركز الإقليمي على ضفاف بحيرة قارون.

وصرح أحمد جابر شديد أن المجلس وافق على اختيار اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم، والمكونة من جلال مصطفى سعيد وزير النقل الأسبق، ومحمد الخليلي بركات نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، وخالد الخشاب عميد كلية الطب الأسبق، ومحمود هويدي عميد كلية السياحة والفنادق الأسبق.

كما وافق المجلس على برتوكول التعاون مع محافظة الوادي الجديد لاستصلاح 1000 فدان، كما تمت الموافقة على برتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم. إضافة إلى موافقة المجلس على مسمى كلية الثروة السمكية.

جامعة الفيوم تنظم دورة تدريبية للاسعافات الأولية

جامعة الفيوم تنظم دورة تدريبية للاسعافات الأولية

جامعة الفيوم تنظم دورة تدريبية للاسعافات الأولية

جامعة الفيوم تنظم دورة تدريبية للاسعافات الأولية

جامعة الفيوم تنظم دورة تدريبية للاسعافات الأولية