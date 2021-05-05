محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء منطقة ترفيهية خدمية بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية بأرض الصناعات النمطية بالصيادين بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق.

أشاد محافظ الشرقية بحجم الأعمال الجارية بالمنطقة والتي شملت الانتهاء من إقامة السور الخرساني المزود بالحديد والبوابات ورصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك وتحديد الاماكن المخصصة للمقاعد فضلا عن إنشاء وتأسيس ملعب خماسي مشددا على الشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل و الدقة في التنفيذ.

كما وجه المحافظ بعمل مطالع صناعية مع مراعاة الإنحدارات والميول للتناسب مع ذوي الهمم لتساعدهم في التحرك والتنقل داخل المنطقة الترفيهية بإعتبارهم شركاء أساسيين في المجتمع .

يذكر أن المشروع والمقام علي مساحة 5400 متر سيضم متنزهات وحدائق وملعب خماسي علي مساحة 1200 متر ومكان مخصص لإنتظار السيارات ومزود بمنطقه ترفيهية وألعاب للأطفال وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين، ليكون المشروع متنفساً ومتنزهاً آمنا للمواطنين من المدينة والقري المجاورة لها.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد تابع مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل أعمال استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة / المانسترلي بقطاعية الأول والثاني بطول 14 كم وبعرض 8 أمتار بكل اتجاه بنطاق مركزي الزقازيق وههيا والمقام بتكلفة مبدئية 150 مليون جنيه، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بالمشروع , مشددا علي ضرورة تذليل العقبات امام تنفيذ المشروع لسرعه الانتهاء ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.