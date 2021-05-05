بدء جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا في القاهرة

بدأت، منذ قليل، جلسة المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، ونظيره التركي السفير سادات أونال، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية.

وتنطلق، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية المصرية المشاورات المصرية التركية، التي تعقد لأول مرة منذ العام 2013، حيث يبحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات.

وذكرت الخارجية المصرية، في بيان لها مساء أمس، أن المشاورات السياسية مع تركيا ستعقد برئاسة حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، وسادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ولمدة يومين، حيث تبدأ اليوم الأربعاء وتنتهي غدا الخميس، وستكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

وأعلنت الخارجية المصرية، أن "المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".

ومن المقرر أن تعقد جولتان من المباحثات بين الجانبين، التي يترأس الجانب المصري خلالهما، نائب وزير الخارجية حمدي لوزا، فيما يترأس نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال الجانب التركي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي لها، إن المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

وشهدت الفترة الماضية تصريحات صدرت عن مسئولين أتراك، أعربوا من خلالها عن رغبة بلادهم في التقارب وإنهاء سنوات القطيعة مع مصر، كما وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، في مارس الماضي، مصرَ بأنها "قلب العالم العربي وعقله"، مؤكدًا استعداد بلاده لفتح صفحة جديدة مع مصر.

أما مصر، فاشترطت عدم التدخل في القضايا الداخلية أو المساس بالأمن القومي المصري، وقال سامح شكري، وزير الخارجية: "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشئون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".