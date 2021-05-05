رئيس الوزراء: مصر ستحصل على 5 ملايين جرعة لقاح كورونا مايو الجاري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر ستتسلم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا مايو الجاري.

وأوضح مدبولي، أن جائحة كورونا لم تكن هناك خبرات إنسانية للتعامل معها وكل دولة كانت تتعامل وفقا لإمكانياتها وخبراتها، موضحا أن الدولة تؤمن الإمكانيات الطبية، ولا يوجد أي نقص فيها وتم تطوير كافة مستشفيات الحميات والصدر، مع التحرك لتأمين كافة الإمكانيات.

وأضاف أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى تتابع ساعة بساعة كميات الإنتاج من الأكسجين، وأصبحت لدينا منظومة تخزين وأصبح لدينا احتياطي من الأكسجين.