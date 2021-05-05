موعد استطلاع هلال شوال وبدء صيام الست البيض تساؤل شغل بال ملايين المسلمين بمختلف دول العالم والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استطلاع الهلال وإجازة عيد الفطر المبارك طقوس الاحتفال بالعيد في مصر وإمكانية إقامة صلاة العيد في المساجد في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

موعد استطلاع هلال شوال وبدء صيام الست البيض

عادة ما تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال بداية الشهر الهجري في يوم 29 من الشهر الذي قبله ولذلك تستطلع مراصد دار الإفتاء هلال شهر شوال يوم 29 رمضان 2021 لمعرفة تمام الشهر من عدمه ولذلك تقيم دار الإفتاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مايو حفلا يحضره كبار رجال الدولة وعلماء الدين للإعلان عن استطلاع هلال شهر شوال وفقا لتقارير المراصد الفلكية بـ 6 أماكن مختلفة حيث يجب صيام ست أيام في شهر شوال والتي أوصى بها الرسول صلوات الله عليه في أي يوم من الشهر ماعدا أول يوم.



موعد إجازة عيد الفطر المبارك

وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية والذي يدرج جميع الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء كان دينية أو وطنية لوضع خطة العمل طوال العام فإن إجازة عيد الفطر تكون 3 أيام خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري حيث يتم غلق المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة والاستمتاع بأيام عيد الفطر المبارك عقب صيام شهر رمضان المبارك 2021 والتي يتبادل فيها ملايين المسلمين التهاني بمختلف دول العالم

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إقامة صلاة العيد في المساجد

يتسأل الكثير من المسلمين عن موعد استطلاع هلال شوال وبدء صيام الست البيض و إمكانية إقامة صلاة العيد في المساجد في ظل ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي لم تصدر فيها الحكومة أي قرارات وإن كانت قد سمحت بإقامة صلاة التراويح في المساجد بشروط أبرزها إلا يتخطى وقت صلاة التراويح نصف ساعة فقط وارتداء المصلين الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بالكحول بشكل دائم و اصطحاب سجادة صلاة خاصة بكل مصلى والوضوء في المنزل قبل الذهاب وذلك لغلق دورات المياه بجميع المساجد.