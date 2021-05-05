محافظ الشرقية يضبط موقف عشوائي وسيارة تلقي المخلفات بأرض فضاء

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لمدير إدارة المرور بسحب رخص سيارات الأجرة التي يقوم سائقيها بالتحميل العشوائي للركاب من خارج المواقف المحددة لهم مما يتسبب في تكدس السيارات وتعطيل حركة المرور.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمنطقة القناطر التسعة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارت وعبور المواطنين حيث تلاحظ للمحافظ وجود موقف عشوائي يضم عددا من سيارات الأجرة يقوم سائقوها بتحميل الركاب مما يتسبب في إحداث اختناقات مرورية بالمنطقة، ليوجه المحافظ رجال المرور بسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه محافظ الشرقية رئيس حي ثان بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بعدم السماح بتواجد مواقف عشوائية بتلك المنطقة وإلزام السائقين بتحميل الركاب من المواقف المخصصة لهم وتطبيق القانون على المخالفين.

وخلال تفقده بالشوارع المحيطة بمنطقة القناطر التسعة قام محافظ الشرقية بضبط سيارة نصف نقل يقوم صاحبها بإلقاء المخلفات والقمامة بقطعة الأرض المخصصة لإنشاء دار مناسبات ومسجد عليها تابعين للمحافظة ولخدمة أهالي المنطقة، ليصدر توجيهاته لرئيس حي ثان و رجال المرور بسحب رخصة قيادة السيارة وتحرير محضر للسائق وإلزامه برفع القمامة والمخلفات من الأرض والإلقاء بها في الأماكن المخصصة لذلك.

وجه محافظ الشرقية رئيس حي ثان بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من الشوارع لخلق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام و المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق.