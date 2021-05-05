«تمنع إقامتها بالساحات».. ضوابط صلاة العيد في المساجد الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف، أن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وافقت اليوم الأربعاء 5 / 5 / 2021 على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى، التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأكدت وزارة الأوقاف، على عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة ، سائلة الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وكل عام وأنتم بكل خير .

- ضوابط إقامة صلاة العيد

وستطبق على صلاة العيد نفس الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة وهي كالآتي:

- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

- عدم فتح دورات المياه، أو زيارة الأضرحة.

- سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسؤولين مسؤولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

- في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين

- بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد ، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية ، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.