الحكومة: لن يسمح بدخول السياح إلى مصر إلا بتحليل «PCR»

عرضت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة استعدادًا لعودة السياحة فى محافظة جنوب سيناء، موضحة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي فى كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري، وتوفير القوى البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة والتأكد من كفايتها.

وأضافت زايد، أنه سيتم أيضا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أي شخص إلا بتحليل "PCR"، وفي حالة عدم وجود تحليل يتم إجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح إلى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجه خلال 12 ساعة، وفي حالة السفر يتم اتباع الإجراءات طبقا لقوانين الدولة المسافر لها السائح، مشيرة إلى أن عدد المسحات التي تم إجراؤها عند الوصول بلغت 32764 مسحة، فيما بلغت عدد المسحات التي تم إجراؤها عند السفر 93066 مسحة.

وأشارت الوزيرة إلى ما يتم فى إطار مراجعة الإجراءات الاحترازية والتأكد من اتباعها داخل المنشآت السياحية، هذا إلى جانب استمرار أعمال التطهير لجميع الفنادق التي تم تشغيلها، وتدريب العاملين بها على تلك الأعمال لمجابهة فيروس كورونا، وذلك منذ من شهر يونيو 2020، وكذا استمرار المرور على الفنادق لمراقبة الأغذية وصحة البيئة، مؤكدة فى هذا الصدد جاهزية العيادات الطبية والصيدليات بالمنشآت الصحية، من حيث التجهيزات الطبية وتوافر الأطباء المدربين والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا وطريقة التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع تلك الحالات.