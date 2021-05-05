تفعيل الإجراءات الخاصة بتطعيمات فيروس كورونا بالسويس

عقد محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات، بديوان عام محافظة السويس، اجتماعا بالمسؤولين المعنيين لمناقشة عدد من القضايا، أهمهما تطعيمات فيروس كورونا.



وأكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي دعم العناية المركزة بمستشفى الحميات ومستشفى السويس العام بالتجهيزات والأجهزة الطبية والفرق الطبية للتعامل السريع مع أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

تفاصيل الاجتماع



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس الذي عقده بديوان عام المحافظة اليوم بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام لبحث تفعيل الاجراءات الخاصة بتطعيمات فيروس كورونا وتذليل اي معوقات تقابل التنفيذ وكيفية التغلب عليها بهدف الوصول إلي حصول أكبر عدد من المواطنين علي التطعيمات لمواجهة الفيروس علي جميع الاحياء بالسويس .

توجيهات المحافظ لمدير الصحة



أكد المحافظ علي مدير عام مديرية الصحة على دفع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بالمحافظة مع ضمان تطعيمات وجرعات آمنة للمواطنين وبشكل منظم وعلي أوسع نطاق ليشمل جميع الفئات السكانية بالمحافظة.

قاعدة بيانات وجدول زمني



كما كلف صقر مديرية الصحة بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة لعمل قاعدة بيانات وحصر لاعداد المواطنين وتنظيم جدول زمني لتلقي التطعيمات بشكل منظم وآمن وكذلك حصر لعدد المرضي المترددين علي المستشفي وعدد حالات الاشباه والحالات المتعافية للوقوف علي الوضع الصحي بالمحافظة.

منع الإجازات



كما شدد المحافظ علي عدم التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية وتقديم الخدمات الطبية للمواطن السويسي علي الوجه الأمثل ومنع اجازات الاطباء لتوفير جميع الجهود والخدمات الطبية للمرضي والتعامل مع الازمة.



حضر اللقاء دكتور اسماعيل الحفناوي مدير عام الصحة والدكتور رضا محمد وكيل مديرية الصحة ووليد فؤاد مدير المكتب الفني للمحافظة والدكتور آسر البنا مدير الطب الوقائي بالمديرية ومديري المستشفيات العامة والادارات الطبية بمديرية الصحة.

اجتماع محافظ السويس

اجتماع محافظ السويس

اجتماع محافظ السويس