ريم عبد القادر عن دور «تيتو»: مش زعلانة.. وفخورة بـ«خلي بالك من زيزي»

حظي مسلسل "خلي بالك من زيزي" بنسب مشاهدة مرتفعة، وأحدث ردود أفعال كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصًة أنه يوضح عدد من الأمراض النفسية، ويستعرض مدى خطورتها على الشخص المصاب وعلى محيطه الاجتماعي.



ولفتت الفنانة الصغيرة ريم عبد القادر، الأنظار إليها بدورها التي تجسده في المسلسل، فهي تجسد شخصية "تيتو" التي تكره اسمها عطيات، وتعاني من المرض النفسي DAHA، ومدى تأثير هذا المرض النفسي عليها في الدراسة والتعامل مع الآخرين.

وأعربت الطفلة ريم عبد القادر، عن بالغ سعادته لمشاركتها في بطولة المسلسل، وتعاونها مع الفنانة أمينة خليل، متابعًة: "كنت حاسة إنها صاحبتي بجد وحبيتها قوي وكنت حابة التمثيل معاها".

وتابعت عبد القادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: “أنا حبيت اسم تيتو قوي، وكنت بعيش الشخصية عشان أقدر أمثل، ومبسوطة جدًا إن عجب الناس وتفاعلوا معاه جدًا".

كواليس دور “تيتو”

وعن كواليس العمل، روت "ريم" أنها من أول مرة تتمكن من الحفظ دائمًا، بمساعدة شقيقتها ووالدتها في التدريب على الحفظ وأداء دورها بجدارة، لافتًة إلى أنها قبلت المسلسل لأنه يعلم الأطفال عدم التنمر، وعدم العصبية.



وعن الطفلة "ريما" التي انتشرت الكلمة الخاصة بها "فلاحة"، وتداولها روّاد السوشيال ميديا، قالت ريم عبد القادر عنها: "انا وريما صحاب جدًا في الكواليس، ومش زعلانة منها عشان عارفة إن كل دا تمثيل".

مسلسل "خلي بالك من زيزي" يجسد مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الانفعاليّة الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع، في الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي.

وقالت قناة MBC مصر في بيان لها: إن المسلسل ستعرض كل حلقة من حلقاته على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على الشاشة.



ومسلسل "خلي بالك من زيزي" من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي، ومن كتابة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

وينتمي مسلسل خلي بالك من زيزي إلى فئة المسلسلات ذات الـ. ٣٠ حلقة، يعرض يوميًا عبر فضائية MBC مصر في تمام الـ10:30 مساءً.