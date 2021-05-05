بـ 3 ملايين جنيه.. تطوير وتجميل كورنيش الزقازيق بداية من الصاغة وحتى ركن علاء الدين

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال تطوير لكورنيش مدينة الزقازيق، وذلك بداية من منطقة كورنيش الصاغة وحتى منطقة علاء الدين بمحيط جامعة الزقازيق، وذلك بمعرفة مديرية الإسكان وبتكلفة قدرها ٣ ملايين ومئتان ألف جنيه.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمراكز والمدن وتطويرها بالشكل المتناسب مع عراقة وأصالة المحافظة وتماشياً مع النسق العام والشكل الجمالي والحضاري الذي يجب أن تظهر عليه مدينة الزقازيق ولخلق متنفس آمن للمواطنين يستطيعون من خلاله التنزه والاستراحة والاستمتاع خاصة في فصل الصيف.

وقال المحافظ إن خطة تطوير كورنيش مدينة الزقازيق المطل على بحر مويس لم يقتصر على إنشاء الممشي السياحي بمراحله الثلاث أمام (كوبري الري وجامعة الزقازيق وديوان عام المحافظة) بل يمتد ليشمل الكورنيش كاملاً بداية من منطقة الصاغة ووصولا إلى منطقة علاء الدين بمحيط جامعة الزقازيق من كلا الاتجاهين للكورنيش.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تتضمن (صيانة سور الكورنيش وطلاء الحديد وصيانة ورفع كفاءة للطوب المكون للفواصل التجميلية وتغير للانترلوك المتهالك وصيانه وتركيب بلاط استيل كريت فضلا عن دهان للبلدورات).

أضاف المحافظ أنه تزامنا مع تطوير الكورنيش تم مراعاة تأسيس وعمل بالوعات صرف للمطر لاستيعاب مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومنعاً لتكومها وتراكمها في الشوارع الرئيسية.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تابع مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل، أعمال استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة / المانسترلي بقطاعية الأول والثاني بطول 14 كم وبعرض 8 أمتار بكل اتجاه بنطاق مركزي الزقازيق وههيا والمقام بتكلفة مبدئية 150 مليون جنيه، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بالمشروع، مشددا على ضرورة تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.