أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا تسمح بعودة جماهير كرة القدم ضمن خطة رفع الإغلاق، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وأعلنت بريطانيا خلال الفترة الماضية، أنه سيتم حث جميع المواطنين في إنجلترا على إجراء اختبار فيروس كورونا مرتين في الأسبوع، حيث يتم تقييم نظام جديد لجوازات سفر كوفيد للاستخدام على نطاق واسع، بموجب خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإعادة فتح الاقتصاد بعد الإغلاق.

يأتي ذلك، فيما سيتم توفير مجموعات الاختبار المجانية من خلال الصيدليات المحلية والمراكز المجتمعية وخدمات التوصيل للمنازل، عندمابدا تطبيق النظام الجديد في 9 أبريل.

مع تلقي معظم البالغين الآن لقاحاً، تعتقد الحكومة أن الاختبار السريع لجميع السكان ونظام شهادة حالة كوفيد سيساعدان في الحفاظ على السيطرة على الوباء مع تخفيف الرد.



حدد جونسون التفاصيل في وقت لاحق قبل الخطوة التالية في رفع القيود

المفروضة على الشركات والمواطنين في 12 أبريل.

وإلى ذلك، قال جونسون في بيان أصدره مكتبه: "لقد بذل الجمهور البريطاني جهوداً جبارة لوقف انتشار الفيروس". "بينما نواصل إحراز تقدم جيد في برنامج اللقاح لدينا ومع خارطة الطريق الخاصة بنا لتخفيف القيود بحذر، فإن الاختبارات السريعة المنتظمة أكثر أهمية للتأكد من عدم إهدار هذه الجهود"، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج".



يأتي ذلك، فيما عانت المملكة المتحدة من أعلى حصيلة للوفيات في أوروبا بسبب الوباء ولا تزال تعاني من أعمق ركود في البلاد منذ 300 عام.



وشهد برنامج التطعيم الذي تجاوز سرعة بقية أوروبا، حيث قامت المملكة المتحدة بتطعيم 31.5 مليون شخص بحقنة واحدة على الأقل حتى الآن، ما يضع المملكة المتحدة في وضع جيد لإعادة فتح حدودها حتى مع إغلاق البلدان المجاورة مثل فرنسا مرة أخرى.



تفاصيل الخطة

من 12 أبريل، تم إعادة فتح المتاجر غير الأساسية ومناطق الجذب في الهواء الطلق وصالات الألعاب الرياضية.

فيما، قد يستأنف السفر الدولي، في وقت مبكر من 17 مايو، مع "نظام إشارات جديدة يرمز إلى البلدان بألوان تبدأ من الأحمر وحتى الأخضر، بناءً على مخاطر الوباء. حيث ستأخذ تصنيفات المخاطر في الاعتبار برنامج التطعيم في كل دولة، ومعدل الإصابة، وسلالات الفيروس، وقدرة التسلسل.



ومن المقرر ألا يحتاج الوافدون إلى المملكة المتحدة من البلدان الخضراء إلى العزل، ولكن سيتعين عليهم إجراء الاختبارات قبل المغادرة وبعد الوصول.



كما سيتم تطوير نظام جواز سفر كوفيد خلال الأشهر المقبلة، مما قد يسمح بإعادة فتح الأماكن الأكثر خطورة مثل البطولات الرياضية والنوادي الليلية والمسارح.



كما سيتم استخدام جواز سفر كوفيد سواء الورقي أو عبر تطبيق على الهواتف الذكية، للسماح للجمهور بدخول البطولات الرياضية بما في ذلك مباريات كرة القدم في الأسابيع المقبلة.