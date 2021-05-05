محافظ بني سويف: إنجاز 94% من الشكاوى الحكومية خلال مارس

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مع السكرتير العام الموقف الحالي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والأليات المتبعة والتسهيلات المقدمة للمواطنين لتحقيق أكبر استفادة من المنظومة التي أتاحتها الحكومة ضمن سلسلة من القنوات والوسائل المتاحة للمواطن لتقديم شكواه أو مطالبه فيما يتعلق بالخدمات والمرافق أو المشكلات الحياتية.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة أتاحت العديد من قنوات استقبال شكاوى المواطنين والتي تتكامل فيما بينها تحت مظلة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مشددا على أنه يتم متابعة شكاوى المواطنين من خلال منظومة عمل وفرق عمل مختصة سواء من إدارة خدمة المواطنين والبوابة الإليكترونية أو قطاع الإعلام الذي يضم قسمي الرصد الإعلامي والسوشيال ميديا.

ومن جانبه أشار اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بني سويف إلى أنه عقد اجتماع اللجنة العليا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تناول الاجتماع موقف تلقي ورصد واستجابة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر مارس 2021، وذلك في تقرير أعدته الأستاذة مها حميدة مقرر اللجنة.

وتم استعراض مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر مارس الماضي، والتي أسفرت عن إنجاز 94 % من الشكاوى فيما تم توضيح الإيجابيات ومعوقات العمل خلال تلك الفترة، ومناقشة أسباب التأخير في الرد على بعض الشكاوى وسبل تذليل العقبات لرفع مؤشرات أداء المحافظة في معدلات الاستجابة للشكاوى من خلال التأكيد على أهمية سرعة الرد خلال 48 ساعة مع ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة.

وأكد السكرتير العام على تنفيذ تكليفات المحافظ بسرعة الرد على الشكاوى التي يتم نشرها بالصحف والمجلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ولا سيما المشاكل الجماهيرية ،وذلك من خلال الفحص الميداني على أرض الواقع وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات ، وكذلك المشكلات التي ترد على تطبيقات التواصل الاجتماعي.