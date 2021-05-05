خفض فاقد المياه بالقاهرة 10%.. و3600 محضر خلسة خلال عام

نجحت شركة مياه القاهرة الكبرى فى خفض نسبة فاقد المياه من 34 % إلى 24% مقتربة من النسبة العالمية، والتي تقدر 20% فى معظم الدول الأوروبية، من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه ودعم المناطق التى تحتاج إلى زيادة ضغوط.

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إن 90% من فاقد المياه يكون من خلال وصلات منزلية خلسة يقوم بها المواطنون، وفور اكتشافها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد المخالف وتحرير محضر بالواقعة، مشيرا إلى أنه تم تحرير أكثر من 3600 محضر وصلات خلسة تقريبا خلال عام وتم تركيب عدادات مياه للمخالفين.

وأضاف الشيمي، أن الشركة نجحت في خفض الفاقد من خلال تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق ومتابعة كميات المياه المنتجة والمستهلكة فعليا من خلال قراءة العدادات وإصدار الفواتير وتحديد نسبة الفاقد والعمل عليها بشكل كامل لتحديد الأسباب الحقيقية والعمل على حلها لخفض نسبة الفاقد.

وأوضح الشيمي أن نسبة فاقد المياه بلغت سنويا 5 ملايين و500 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 6 ملايين جنيه تقريبا، وهو ما تسعى إدارة الشركة إلى تقليله إلى أقل حد ممكن.

وتسعى الحكومة بشكل دائم لتقليل الفاقد في كميات المياه المنتجة من أجل الشرب، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق أن نسبة الفاقد من الكميات المنتجة من المياه تتخطىالـ30% من إجمالي الكميات المنتجة، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الدولة، حيث يعد ذلك إهدارا لمواردنا التي نحتاج إليها في ظل ظاهرة الشح المائي الذي تعيشه الدولة المصرية، وتسعى جاهدة لتوفير كل نقطة مياه من أجل الحياة.

كما ركزت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية على التوسع في عمليات إنشاء محطات تحلية مياه البحر رغم تكاليفها العالية جدا، إلا أنها كانت إحدى الخيارات التي يمكن أن تقلل الفجوة بين المتاح والمطلوب، إضافة إلى التوسع في إنشاء محطات معالجة المياه الثلاثية والتي يمكن استخدام مياهها في عمليات الري وتوفير أكبر قدر ممكن من مياه النيل.