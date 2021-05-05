«تحدي الخير».. 100 شنطة رمضانية من طلاب جامعة سوهاج للفقراء

نظم اتحاد طلاب جامعة سوهاج مبادرة "تحدي في الخير" بهدف تجهيز شنط رمضانية وتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاََ في شهر رمضان المبارك كمساهمة رمزية من طلاب الجامعة.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن فريق المبادرة جهز أكثر من 100 شنطة مواد غذائية، تضم سلع ضرورية يحتاجها المواطنين مثل "الأرز والسكر والزيت والمكرونة"، وغيرها من سلع أساسية تسهم في تخفيف العبء عن الأسر من محدودي الدخل .

وأضاف عزيز أن تلك المبادرة تهدف إلى رسم البسمة على الأسر الأكثر احتياجاََ خلال الشهر الفضيل، موجهاً الشكر للطلاب على جهودهم، وحثهم علي الإستمرار في العطاء ومساعدة الآخرين كجزء من رسالتهم تجاه مجتمعهم، ومشيراََ إلى أن ذلك يأتي استكمالا لسلسلة الخدمات المجتمعية التي يقوم بها إتحاد الطلاب من مجهوداته الخاصة، موضحاً أن مبادرة تحدي في الخير تأتي إيمانا من الجامعة بالدور المجتمعي لإتحاد طلاب الجامعة في الإستمرار الدائم لخدمة المجتمع .

وقال محمد حماده عبدالمنعم رئيس إتحاد الطلاب بالجامعة، أن المبادرة تكفلت بـ 100 أسرة في الأيام الأواخر من شهر رمضان، حيث تم تحديد مواقع الأسر الأكثر احتياجا فى الأماكن الجبلية المتطرفة التي يصعب الوصول إليها، مضيفاً أن المبادرة كمرحلة أولي بدأت بمدينة ساقلته وسوهاج وجرجا، علي أن يتم تجهيز دفعة أخرى لتشمل عدد أكبر من الأسر في بعض المراكز الأخرى، موضحاً أن إتحاد طلاب الجامعة يستمر في إطلاق مبادرات جديدة تهدف في خدمة المجتمع ومساعدة المواطن السوهاجي، وذلك لتخفيف أعباء المعيشة عن الأسر الأكثر إحتياجا.

والجدير بالذكر أنه تم تطهير اكياس السلع والمنتجات بالكحول وتركها فترة كافية قبل التوزيع مع إتخاذ وسائل الوقاية اللازمة.