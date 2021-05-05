محافظ أسوان يتفقد معدات وسيارات النظافة الجديدة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحدى سيارة مجهزة مكبس سعة 18 طن لنقل القمامة والمخلفات من مواقع جمعها إلى المدفن المحكوم بإجمالى 5 سيارات جديدة منهم 2 سيارة مخصصة لمدينة أسوان و3 سيارات مخصصة لمدن إدفو والسباعية وأبوسمبل السياحية، وهو الذى توازى مع وصول 4 قلابات سعة 6 أطنان، بالإضافة إلى 4 لودارات، فضلاً عن أنه مخطط وصول 7 معدات وسيارات جديدة أخرى، وذلك بتكلفة إجمالية 26،7 مليون جنيه من الخطة الإستثمارية الموحدة لعام 2020 / 2021.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة النظافة ودعمها بسيارات ومعدات جديدة.

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته المشددة بضرورة تشكيل لجنة ومجموعة عمل فنية للأشراف على الصيانة الدورية وتوفير الزيوت وقطع الغيار الملائمة لهذه السيارات والمعدات الجديدة للحفاظ عليها وضمان أستثمارها بالشكل المطلوب بما ينعكس على نجاح منظومة النظافة العامة.

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلىأهمية تنظيم دورات تدريبية للسائقين للوقوف على التعامل الأمثل مع هذه السيارات والمعدات من أجل العمل على إحداث طفرة ملحوظة بمستوى النظافة العامة بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية والداخلية.

جدير بالذكر أن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، أجرى أول أمس، جولة ميدانية مفاجئة شملت بعض الشوارع الداخلية والميادين والسوق السياحى، حيث استدعى رئيس مركز ومدينة أسوان ونوابه، بالإضافة إلى رئيس حى غرب بعد أن رصد بعض الملاحظات في النظافة العامة والتراكمات والإشغالات.

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته المشددة برفع المخلفات والقمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات، بجانب رفع التراكمات الناتجة من أعمال الحفر بسبب المشروعات الجارية لأول مرة منذ سنوات تتضمن الإحلال والتجديد للبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وذلك لتحقيق السيولة المرورية للمشاه والسيارات.

وكلف المحافظ تحرير محضر غلق لأحد المطاعم الملحقة بعمارة الهيئة المصرية للأوقاف لمخالفة ضوابط وإشتراطات الترخيص ، كما وجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة إلتزام المحلات بالسوق السياحى بالمنظومة الموحدة للواجهات واليافطات مع عدم تجاوزها لخط التنظيم المحدد لها حيث سيتم فرض غرامات رادعة للمخالفين.

وفى سياق جولته استمع محافظ أسوان لشكاوى ومقترحات المواطنين التي قاموا بعرضها عليه حيث كلف المسئولين بسرعة التعامل الفوري معها ودراسة المقترحات بالشكل المطلوب.

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