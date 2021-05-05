إسلام بيومي: مركز تطعيم لقاح كورونا بأرض معارض مدينة نصر وليس التجمع الخامس

لا يزال الغموض واضحا حول إقامة الدورة الثانية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، خاصة بعد أن قررت اللجنة الإدارية العليا للمعرض تأجيل المعرض ليكون موعده 30 يونيو المقبل وتسمتر إقامته حتى الخميس 15 يوليو 2021، بزيادة 4 أيام عن المعتاد، وذلك بسبب تطورات جائحة كورونا التي أثرت على خريطة معارض الكتب في العالم كله.

وبالتزامن مع انتشار الموجة الثالثة من جائحة كورونا وارتفاع عدد الوفيات والمصابين، يتنبأ الكثيرون في الوسط الثقافي تأجيل معرض القاهرة للكتاب هذا العام، وخاصة بعد أن قررت اللجنة الإدارية العليا للمعرض خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين في المعرض، حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري.

وفي ظل كل هذه التخوفات؛ تواصل "الدستور" مع إسلام بيومي، مدير عام المعارض، ومدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، لمعرفة مصير الدورة 52 لمعرض الكتاب، قائلا إنه يتم حاليا استقبال الناشرين الراغبين في المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لتجهيز القوائم الكاملة، ومن بعدها سيتم الإعلان عن الأسماء المشاركة والخريطة الكاملة للمعرض.

وبسؤاله عن مركز تطعيم لقاح كورونا بأرض المعارض، أكد مدير عام المعارض، أنه تم الاستفسار عن هذا الأمر بعدما أعلنت وزارة الصحة، وتم التأكد أن المركز متواجد بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، أي بمقر المعرض القديم، وبعيد تماما عن مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، الذي من المقرر أن يقام به المعرض.

وحول إذا كان سيتم الاستعانة بالقاعات الأربعة بمركز مصر بالتجمع الخامس وخاصة أن هناك قاعتين لحالات العزل واستقبال حالات كورونا، أوضح أنه لم يتم تحديد هذا الأمر حتى الآن، مؤكدا أنه يتم حاليا التجهيز لمعرض افتراضي بجانب العمل على أرض الواقع.

وكانت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٢، قد اجتمعت في مارس الماضي، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على مفوضا عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وقد قررت اللجنة أن تأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام، ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارهاعلى على الكاتب عبد التواب يوسف.



كما رأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.