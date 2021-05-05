رومانيا تسجل 1564 إصابة جديدة و142 حالة وفاة بكورونا

سجلت رومانيا، 1564 إصابة جديدة و142 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ بفيروس كورونا المستجد.



وذكر راديو "رومانيا الدولي" اليوم الأربعاء، أن إجمالي إصابات الفيروس في البلاد تجاوز حاجز المليون إصابة، في حي بلغ إجمالي وفيات كورونا أكثر من 28 ألفًا و600 حالة.



وأشار إلى تلقي أكثر من 85 ألف شخص اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في رومانيا، ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح نحو 2.1 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد منذ بداية حملة التطعيم.



وقد نوعت السلطات الوسائل التي من خلالها يستطيع الرومانيون الحصول على اللقاح ،في حال رغبوا في ذلك، وبالتالي تكون السلطات قادرة على الوصول إلى الهدف المحدد وهو تطعيم 5 ملايين شخص حتى الأول من شهر يونيو المقبل.



إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 154.4 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.19 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 154 مليونًا و367 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 91 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة ملايين و 228 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و194 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.