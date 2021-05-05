الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «الصحة» أكد زيادة خزانات الأكسجين لـ 15

محافـظ المنوفية يستعرض موقف منظومة الأكسجين ويوجه بتوفير مخزون استراتيجي

اجتماع لجنة كورونا
اجتماع لجنة كورونا بالمنوفيه

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأعضاء اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك لمتابعة الموقف الحالي من حيث عدد الأسرة والمستلزمات الطبية ومنظومة الأكسجين، مشيداً بجهود الفرق الطبية ودورها خلال هذه الأزمة مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لتخطى هذه المرحلة بسلام. 


وخلال الاجتماع وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بضرورة ملء كل أسطوانات الأكسجين المتاحة لتوفير مخزون استراتيجي احتياطي، فى حالة حدوث أى عطل بخزانات الأكسجين، موجهاً قيادات الصحة بتكثيف المتابعة الدورية بكافة المستشفيات والاستعداد الكامل من التجهيزات والكوادر البشرية وإعداد خطط مستقبلية إذا ما حدثت زيادة الأعداد.

- وكيل الصحة بالمنوفية زيادة خزانات الأكسجين إلى15


و استعرض  الدكتورة فيصل جودة،وكيل وزارة الصحة بيانا تفصيليا بعدد الأسرة المشغولة والمتاحة بالمستشفيات مشيراً على أن الوضع مطمئن  داخل المحافظة و تم اتخاذ خطوات جيدة للتعامل مع حالات العزل المنزلي وتحقيق نتائج إيجابية فى هذا الشأن ، موضحاً بأن توجيه محافظ المنوفية بزيادة عدد أسرة العناية المركزة ساهم بشكل كبير فى استيعاب أعداد أكبر من الحالات وتحسين الخدمة المقدمة للمرضى،  مشيراً إلى أنه يوجد حاليا  15 خزانات أكسجين بجميع مستشفيات المحافظة بزيادة 8 خزانات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة . 

 

 وأضاف "جودة" إلى أنه تم وصول 20 مولد أكسجين لمستشفى الصدر وجارى التنسيق لتركيب 2 جهاز أشعة مقطعية بمستشفى الصدر و حميات شبين الكوم، وذلك بفضل دعم محافظ المنوفية للقطاع الطبى بـ 100 مليون جنية لشراء مستلزمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار دعم القطاع الطبي،ـ مناشداً أهالى المنوفية بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية،والتسجيل لتلقي اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

المنوفية مستشفيات اللجنة العليا مخزون استراتيجي إسطوانات الأكسجين

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