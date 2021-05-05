«تعليم الغربية» يتابع الامتحانات وبدء تسجيل العاملين لتلقي لقاح كورونا

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عددا من المدارس التابعة لإدارة قطور التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات التكميلية بالصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الدمج التعليمي، و زار مدرسة قطور الإعدادية الحديثة بنين، وقطور الثانوية المشتركة، واطمئن إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء سير الامتحان.

و يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وخلال المتابعة، حث جميع العاملين على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتلقي اللقاح المناسب ضد الفيروس مجانا.

- تفقد التسجيل الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا



ثم قام وكيل الوزارة بتفقد ديوان الإدارة التعليمية بقطور حيث تتم عملية التسجيل الالكتروني على موقع وزارة الصحة لجميع العاملين بديوان الإدارة.

من ناحية أخرى، وافق طارق رحمي، محافظ الغربية، على البدء في تلقي العاملين بالتربية والتعليم ضد فيروس كورونا المستجد COVID 19 مجاناً، بعد التسجيل الالكتروني على الموقع كل بمقر عمله، حيث تم التنسيق مع مديرية الصحة على تلقي المصل لجميع العاملين بمقار أعمالهم المسجلة على الموقع الإلكتروني.

7وكان "حسن" قد عقد اجتماعًا موسعًا بقيادات المديرية والإدارات التعليمية العشر، عبر شبكة " WEBEX"، بحضور قيادات المديرية، لمناقشة آليات تنفيذ خطة تطعيم العاملين بالمديرية والإدارات والمدارس، بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، مع اتخاذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية.



- بدء تسجيل العاملين بالمديرية لتلقي لقاح كورونا

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع، خطوات وآليات بدء تسجيل العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية العشر والمدارس، لتلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا.

و وضح وكيل الوزارة، أنه عقب إتمام التسجيل على الموقع الإلكتروني ستقوم فرق التطعيم المختصة التابعة لمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع تعليم الغربية، بالتوجه إلى مقار ديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، للبدء في عملية تلقي اللقاح بالمجان ضد فيروس كورونا المستجد.



تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية