«تموين المنيا»: استلمنا 519 ألف طن قمح من المزارعين

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا أن هناك انتظام في عمليات التوريد الاقماح المحلية منذ بدء موسم التوريد في محافظات الصعيد في منتصف شهر ابريل الماضي وحتي شهر مايو الجاري مؤكدا أنه لاتوجد اي مشاكل في عمليات التوريد الأقماح فضلا عن سداد مستحقات الفلاحين خلال الـ72ساعة منذ استلام الاقماح من خلال لجان الفرز والاستلام وتحديد الجودة المطلوبة لتحديد سعر الاردب بحد أقصي 725 جنيها .

وأعلن الدكتور محمود يوسف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الجهات المسوقة للأقماح المحلية قامت باستلام 519 الف طن و398 كيلوجرام منذ البدء في عمليات التوريد الاقماح المحلية في منتصف شهر ابريل الماضي وحتي أمس الثلاثاء .



وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا من المستهدف في موسم توريد للاقماح لمحافظة المنيا أن يصل حجم التوريد إلي 400 الف طن بزيادة عن العام الماضي بفارق 60 الف طن طبقا للبيانات مديرية الزراعة بالمنيا لزيادة المساحات المنزرعة إلي 250الف فدان بدلا من 230 الف فدان بزيادة 20 الف فدان .

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وارتداء الكمامات ومنع التزاحم والتكدس أمام الجهات المسوقة للاقماح المحلية .

فيما طالبت وزارة التموين والتجارة بتذليل كافة العقبات التي تواجه استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة .

وشددت الوزارة علي اللجنة العليا للاقماح بانه لن يتم توريد اى اقماح خلال موسم حصاد القمح الحالي فى شون ترابية الا في حالات نقاط التجميع والتمركز للاقماح المحلية وليس لتخزينها الا من خلال صوامع وشون متطورة وحديثة .

وقالت الوزارة أنها كافة الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع جاهزة الذروة موسم توريد القمح لهذا العام في شهر مايو المقبل فضلا عن انه تم معاينة الشون المتطورة والحديثة والبناكر والهناجر التابعة للبنك الزراعي المصري من خلال لجان المشكلة في مديريات التموين المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتاكد من مدي جاهزيتها لاستقبال موسم توريد الاقماح لعام 2021.

ولفت الي ان توريد الاقماح المحلية من المزارعين والموردين اختياري لصالح الجهات المسوقة للاقماح واستخدام الشون الترابية كنقاط تجميع وليس تخزين.

وأشارت أنه تم تامين الاحتياجات من الاقماح كمخزون استيراتيجي طبقا للتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتكفي مابين 3شهور الي 6شهور مقبلة اثناء موسم التوريد للاقماح المحلية .

واعلنت الوزارة ان محافظة الشرقية تحتل المركز الاول انتاجا وتوريدا للاقماح علي مستوي الجمهورية وتليها في المركز الثاني علي مستوي الجمهورية محافظة المنيا .