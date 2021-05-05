توزيع 12 مليونا و225 ألفا و861 جرعة لقاح كورونا في بولندا

أكدت السلطات الصحية في بولندا، توزيع 12 مليونا و225 ألفا و861 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في البلاد حتى الآن.



وقالت السلطات - حسبما ذكر راديو "بولندا"، اليوم الأربعاء - إنه تم توزيع 220 ألفا و325 جرعة من اللقاح خلال الــ 24 ساعة الماضية فقط، فضلا عن حقن أكثر من 9 ملايين شخص بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، في حين تلقى 3 ملايين و184 ألفا و152 شخصا جرعتهم الثانية.



وكانت بولندا قد سجلت اليوم 3896 حالة إصابة جديدة و349 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و811 ألفا و951 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 68 ألفا و482 حالة.



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و194 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.



وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.