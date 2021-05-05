المطران كريكور أغسطينوس: أرعى الأرمن الكاثوليك في مصر والسودان وإفريقيا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وقدم نيافة الحبر الجليل الأنبا كريكور مطران الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية بمصر، نشرة تعريفية عن نفسه، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلا: "إنه المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك".

وأضاف: "أن ذلك يعني أنه يرعى الكنيسة الأرمنية ليس في مصر فقط، بل أيضًا في دولة السودان الشقيق، وكذلك سائر الدول في القارة الافريقية السمراء".

والكنيسة الأرمينية الكاثوليكية ترعى الوافدين من دولة أرمينيا، من أبناء الكنيسة الكاثوليكية إلى جهورية مصر العربية، وكذلك السودان وبقية الدول في القارة السمراء الأفريقية.

والجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، وهي عبارة عن 50 يومًا من الأفراح المستمرة في الكنيسة، حيت ترتدي الكنيسة خلالها الستائر البيضاء، وتصلي طوال المدة بالنغمة المفرحة، كما يتمنع الأقباط عن الصوم نهائيا تلك الفترة، أو ممارسة طقس الميطانيات.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات وطقوس الكنيسة في تلك الفترة، فهناك من قصر الأمر على الكهنة والشمامسة.

بينما قرر البابا تواضروس الثاني، السماح بمشاركة الشعب بنسبة 25%، أي بما يُعادل فرد في كل دكة، مع تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس التربية الكنيسة المعروف باسم مدارس الأحد، وكذلك الاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.