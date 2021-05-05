«الأتوبيس ولّع».. انفجار «موتور» من شدة الحرارة في المرج

تستكمل نيابة المرج الجزئية التحقيقات في حريق أتوبيس نقل عام أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة، وتبين أن السبب وراء الحريق ارتفاع درجة الحرارة التي أدت إلي سخونة شديدة في الموتور وانفجاره، مما أدى إلى اندلاع النيران بالأتوبيس، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق التهم الأتوبيس.

- تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أتوبيس نقل عام أعلى الطريق الدائرى بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني حوله وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع أى إصابات، وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

- أبرز أسباب الحرائق

وكانت الحماية المدنية قد وضحت في رسائل توعوية أبرز أسباب اندلاع الحرائق والتي كان منها التالي:

1.ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتيًا بوجود الحرارة.

2.السهو: كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلًا.

3.الحوادث: كحوادث السيارات أو الطائرات.

4.التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

5.حدوث شرر أو ارتفاع غير عادٍ فى درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك فى الأجزاء الميكانيكية.

6.اللامبالاة والإهمال: كإلقاء عود الثقاب المشتعل أو عقب السيجارة على جسم قابل للاشتعال.

7.الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين

8.وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال فى مكان العمل.

9. العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة بحسن النية أو رمي بقايا السجائر.

10.الجهل: كسوء استعمال النار.

كما يوجد أسباب أخرى لا يد للإنسان فيها وذلك كالصواعق والزلازل وارتفاع حرارة الجو

- الوقاية من الحريق

تتم الوقاية بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده، ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها، كمنع التدخين فى الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائى واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائى والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.